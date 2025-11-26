TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptığı bölümde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez arasında, 'Et ithalatı' tartışması yaşandı.

'MÜCAHİD TAYLAN'IN ŞİRKETİ SON 4 YIL İÇERİSİNDE 1 MİLYAR LİRALIK TİCARET YAPMIŞ'

Genel Kurul'da güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Taylan'ın Macaristan'daki şirketi üzerinden kuruma et satışı yaptığı iddiasıyla ilgili konuştu. Çömez, "Mücahid Taylan Macaristan'da bir şirket kurmuş, kurduğu şirketin adı 'Green Farm and Trade'; Macaristan'da bir şirketi var ve büyük hissedarı; aynı zamanda bu şirketin yöneticisi. Kendisi bulunla ilgili bir açıklama yapıldığında dedi ki, 'Ben bununla ticaret yapmadım, herhangi bir ticari faaliyetim yok, bir para ilişkisi yok.' Biz de ne yaptık? Onun dediğine güvenmedik. Gittik, Macaristan'da araştırmalar yaptık ve Mücahid Taylan'ın şirketinden onun mali müşavirinin imzasıyla verilmiş olan bilgileri, belgeleri bulduk. Mücahid Taylan'ın şirketi son 4 yıl içerisinde 1 milyar liralık ticaret yapmış. Green Farm and Trade faturanın üstünde de, 'Et ve Süt Kurumu' diyor. Mücahit Taylan'ın milyarlık ciro yapmış olduğu şirketinden, Türkiye'deki Et ve Süt Kurumuna et ihraç edilmiş. Şimdi, diyebilirsiniz ki 'Bunlar eski.' Hayır, eski olmadığını da kanıtlayacağım. 1 milyar liralık ticaret hacmi olan bir şirkete sahip olan bir adam nasıl oluyor da 100-150 bin liralık bir maaşla gelip Türkiye'de Et ve Süt Kurumu’nda çalışıyor?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Partili Çömez'e cevaben, "Bu konuyla ilgili Et ve Süt Kurumu kamuoyuna açıklamayı yapmıştır ve bu konuyla ilgili, iftiralarla ilgili yargı önünde hesaplaşacağını duyurmuştur. Bunu da bir bilgi olarak, konu gündeme geldiği için, bu konuda varsa ellerinde her türlü bilgi ve belgeyi yargıya ulaştırmak suretiyle bu konuda hesaplaşma yargı önünde, bağımsız ve tarafsız yargı önünde yapılabilir. Bu konuyu da milletimizin ve kamuoyunun bilgisine sunuyorum" diye konuştu. 'GENEL MÜDÜR ETLE UĞRAŞAN BİR ŞİRKETİN SAHİBİ OLAMAZ' Ardından söz alan İYİ Partili Çömez, "Sayın Akbaşoğlu, hakikaten çok önemli belgeler paylaştınız, keşke, 'Bunların üzerine gidelim, hep beraber bu ülkeyi arındıralım' diyebilseydiniz, diyemiyorsunuz. Birçok belge paylaşıyoruz, yasa açık, 399 KHK, Et ve Süt Kurumu başındaki adam etle uğraşan bir şirketin sahibi olamaz. Adamın Macaristan'da şirketi var, belgesini gösteriyoruz. Adamın Çekya'da şirketi var, belgesini gösteriyoruz. Macaristan'daki şirketi 1 milyar liralık ticaret yapmış, belgesini gösteriyoruz. Hepsinin belgeleri burada, buyurun; altında Macaristan Maliye Bakanlığının imzası var. Ondan sonra şirketi burada, belgesini ortaya koymuşuz ve bu adam gitmiş Çekya'da da şirket kurmuş; belgelerini ortaya koyuyoruz. 'Efendim, mahkeme önünde hesaplaşacak.' Buyurun, işiniz gücünüz mahkemeye vermek zaten, verin mahkemeye" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, Et ve Süt Kurumu'nun ilgili iftiralara ilişkin yasal süreci başlattığını ve muhalefetin bu açıklamaya tahammül edemediğini belirterek, "Sizin elinizdeki faturaların tarihlerinin hangi yıla ait olduğuyla ilgili de bir açıklama yapmadınız. Bu konuda kurumun başına gelen kişi bunların iftira olduğunu ve yasal süreci başlattığını ifade ediyor. Beraberce yüzleşmenizi yargı önünde yaparsınız ama sizin daha önce maalesef sabıkanız olduğu için, 'Elimizde belge var' diyerek gösterdiğiniz bir sürü yalan ve iftira var. Maalesef sizin açıklamalarınız malul olduğu için elinizde gösterdiğiniz evrakların gerçeği yansıtmadığına çok defa şahit olduk. Bunlardan bir tanesi de sizin Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulundan 39 öğrencinin 2025 LGS'de 500 tam puan aldığı yönündeki iftiranızdır. 'Onlar da gerçeği yansıtıyor' diye burada kamuoyunu yanılttınız, apaçık yalan ve iftira attınız. O okulun idaresi açıkladı. Soru önergesi verdim, cevap verdiniz mi? Aynen bu belgelerinizin de yalan ve iftira olduğunu kurumun başındaki kişi söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BU MİLLETİN HAKKINI, HUKUKUNU HEP BERABER ARAYACAĞIZ' İYİ Partili Çömez, LGS sınavı ile ilgili iddialarını Bursa Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesinin kendi sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu bilgilerden aldığını belirterek, "Sosyal medya hesabındaki paylaşılmış bilgilere güvenmeyeceğim de neye güveneceğim? Bir milletvekili olarak bir bakana soru önergesi vereceğim ve cevap gelmeyecek, neye güveneceğim ben? Eğer bu mahkeme yoluna giderseniz ki gidin, bütün bu belgeler sizi mahkum edecek. Eğer, bu ülkede hakkaniyetli bir adil mekanizma varsa, hukuk düzeni çalışıyorsa bu belgelerin içerisinde kaybolup gideceksiniz. Bu milleti açlığa ve sefalete mahkum ettiniz. Avrupa'da 7 dolara yenilen eti bu ülkede 17 dolara yedirirken ve sizin yandaşlarınız, sizin talan güruhunuz ceplerini şişirirken bunlara kayıtsız kalmayacağız ve bu milletin hesabını, bu milletin hakkını, hukukunu hep beraber arayacağız" ifadelerini kullandı. 'TEMİZ TOPLUM AK PARTİ'NİN ŞİARIDIR VE ÖYLE KALACAKTIR' Genel Kurul'da milletvekilleri arasında sataşmalar sürerken söz alan AK Parti'li Akbaşoğlu, "Bakın, kendiniz de itiraf ediyorsunuz, daha önce gerçek ve doğru olarak paylaştığınız bilginizin arkasında duramıyorsunuz, yalan ve iftira olduğu ortaya çıktı. Soru önergesi de vermiş olabilirsiniz ancak siz her zaman gerçeği araştıracaksınız ve gerçeği kamuoyuyla paylaşacaksınız. Bizim tek bir hedefimiz var siyasette hakkı ve hakikati ortaya koymak, hak ve hakikatin peşinde hep beraber durmak. Bunun dışında hiçbir hedefimiz yoktur. Her türlü yalanla, iftirayla, dolanla, hırsızlıkla, yolsuzlukla mücadele etmek; bu konuda da her zaman ilkeli bir tavır içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Temiz siyaset, temiz toplum AK Parti'nin şiarıdır ve öyle kalacaktır" diye konuştu.