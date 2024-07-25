TBMM'ye 4 gün ziyaretçi alınmayacak

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik tarafından yapılan duyuruda; TBMM Genel Kurulu'nda alınan karar ile Genel Kurul'un hafta sonunu da kapsayan 26-29 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı.

Duyuruda, "Gündemin yoğunluğu nedeniyle sayın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26-29 Temmuz tarihleri arasında TBMM'ye, görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacaktır" denildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.