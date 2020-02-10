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TBMM Yönetimi'nden kapalı alanlarda sigara içenlere uyarı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sigara yasağına uyulmadığı yolundaki şikayetler üzerine yönetim harekete geçti.

Meclis sigara yasağı

İdari amiri, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan imzasıyla milletvekillerine mektup gönderildi.

Mektupta, kanuna göre kapalı yerlerde sigara içilmesinin yasak olduğu anımsatılırken, "Milletvekillerimizin, kanunları ihdas eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temsilcileri olarak yürürlükteki kanunlara riayet etme konusunda azami hassasiyet gösterdikleri hususu açıktır" denildi.

Buna karşın milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasında kapalı yerlerde sigara içildiğine dair şikayetler geldiği belirtilen mektupta, "kanunun ilgili hükümlerinin hatırlatılması ihtiyacının hasıl olduğu' kaydedildi.

Meclis İdare Amiri Özcan, milletvekillerinden anlayış ve hassasiyet göstermelerini isterken, "TBMM binalarında kanunların açık hükümlerine aykırı uygulamaların tuhaflığı bir yana, bizzat bir kısım milletvekillerimizin bu durumdan şikayetçi olmalarının oluşturacağı nahoş durumu dikkatlerinize sunmak isterim" dedi.

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