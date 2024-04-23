TBMM’de 23 Nisan özel oturumu: Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel oturum düzenleniyor.

Özel oturuma TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.

İlk meclisin, ulusal bağımsızlığı kazanmada milli mücadelenin karargahı olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, "İstanbul’un işgal altında olduğu bir dönemde büyük bir cesaretle Ankara’da TBMM’yi toplayarak milli mücadelenin önemli bir adımı atılmış ve Türkiye’nin bağımsızlığının yolu açılmıştı." ifadelerini kullandı.

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"Bize düşen ilk dönemin şartlarını en iyi şekilde anlamaktır." diyen Numan Kurtulmuş, "Her şeyden evvel bugünkü TBMM de devlet kuran bir meclis olma hissiyatını asla ıskalamamalıdır." şeklinde konuştu.

Vatanseverlik bilincini sürekli diri tutmanın TBMM’nin önemli görevlerinden biri olduğunu anlatan Numan Kurtulmuş, "Türkiye dünyadaki dengeler itibarıyla çok zor bir sürecin içerisindedir. TBMM, bugün milletin hayrına olacak yasaları yapmak, millet adına sorumluluklarını yerine getirerek, istiklal ve istikbalimizi teminat altına alacak adımları gerçekleştirmek için kararlılıkla yoluna devam edecektir." şeklinde konuştu.