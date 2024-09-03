TCDD 109 işçi alıyor! TCDD personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sözlü sınavda Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerindendeğerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknikkonulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerindendeğerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanlarınortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır.