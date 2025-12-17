TCDD işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 780 TCDD işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

SÖZLÜ SINAVLA ALINACAK 434 İŞÇİ İÇİN GENEL HUSUSLAR

İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerine başvuru yapacak adayların; ilan tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerine başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.

İlan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Demiryolu ve yardımcı iş makineleri operatörlüğüne başvuru yapacak adayların ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması ve G sınıfı (105.04 Ekskavatör) sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

İlan edilen işgücü taleplerine başvuran adaylar, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp/taşımadığının kontrolü için aşağıda belirtilen evrakları, TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında teslim edecektir.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır.

Evraklarını posta yoluyla gönderen adaylardan, ilanda belirtilen şartları sağlamadığı için başvurusu kabul edilmeyenlerin evrakları, evrak teslim tarihi bitiminden 1 ay sonra imha edilecektir.

Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları öğrenim programı bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.

Başarı puanı 60 puanın üzerinde olan en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

KURA ÇEKİMİYLE ALINACAK 346 İŞÇİ İÇİN GENEL HUSUSLAR

İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerine başvuru yapacak adayların; ilan tarihi itibarıyla, belirtilen okul bölümlerinin herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan belirtilen bölümlerden mezun olup üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerine başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen okul bölümü dikkate alınacaktır.

İlan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

İşe alınacak işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adaylardan 16 Kasım 2025 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile işgücü talebi kadar asıl aday, talebin 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir. (Noter huzurunda kura çekimi tarihinde değişiklik olduğunda TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) yayımlanacaktır.)

Kura çekimi sonrası asıl olarak belirlenen adaylar, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp/taşımadığının kontrolü için aşağıda belirtilen evrakları, TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen teslim edecektir.

Evrak tesliminde; ilanda belirtilen şartları taşımayan veya eksik belgesi olan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve işe başlama işlemi yapılmayacak ve yerine yedek aday çağırılarak başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.