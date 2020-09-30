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İlk olarak Akaretler’de hizmet vermeye başlayan Tchibo Barista konsept mağazalarının ikincisi Kadıköy’de kahve severlerle buluştu.

Tchibo Barista Kadıköy’de kahve severlerin Brezilya’dan Afrika ve Kolombiya’ya, dünyanın dört bir yanından gelen kahveleri deneyimleyebileceği kaydedildi.

Çekirdek ve her damak tadına uygun kahvelerinin yanı sıra taze atıştırmalıklar, farklı damak tatlarına hitap eden glutensiz, vegan ve organik yiyecek alternatiflerin de Tchibo Barista’da yerini aldığı kaydedilirken, mağazada “To go” hizmeti ile de yiyecek ve içeceklerin tazeliklerini koruyan özel dolaplarda sergilenerek, tüketilmeye ve alıp götürmeye uygun ambalajlarıyla tüketicilerle buluştuğu bilgisi verildi.