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        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB 2025 Nisan faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faizi sabit mi bıraktı, düşürdü mü, faiz kararı ne oldu?

        TCMB Nisan faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faizi sabit mi bıraktı, düşürdü mü?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, merakla beklenen Nisan ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Ocak ve Mart aylarında aldığı faiz indirimleriyle gündemde olan TCMB'nin bu ayki adımı, piyasalar tarafından dikkatle izleniyordu. Peki, Merkez Bankası 2025 Nisan ayında faizi indirdi mi, sabit mi tuttu? İşte, TCMB'nin Nisan ayına ilişkin faiz kararı ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:00
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan faiz kararını açıkladı. Ocak ve Mart PPK toplantısından sonra faizi düşüren Merkez Bankası'nın Nisan faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyordu. Peki, TCMB 2025 Nisan faiz kararı ne oldu, faiz düştü mü, sabit mi kaldı? İşte, TCMB Nisan faiz kararı...

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        TCMB NİSAN FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmiştir.

        3

        AA BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNLERİ NEYDİ?

        AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, Nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını beklediğini açıklamıştı.

        4

        MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARI NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.

        5

        MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü.

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