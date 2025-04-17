Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan faiz kararını açıkladı. Ocak ve Mart PPK toplantısından sonra faizi düşüren Merkez Bankası'nın Nisan faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyordu. Peki, TCMB 2025 Nisan faiz kararı ne oldu, faiz düştü mü, sabit mi kaldı? İşte, TCMB Nisan faiz kararı...