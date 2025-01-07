TCMB 2025 toplantı tarihleri: Bu sene Para Politikası Kurulu kaç kez toplanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 toplantı takvimi yayınlandı. 2025 yılında Para Politikası Kurulu (PPK) 8 kez bir araya gelerek faiz kararını açıklayacak. İşte, TCMB 2025 toplantı tarihleri...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 toplantı tarihleri belirlendi. En son 26 Aralık'ta bir araya gelen Para Politikası Kurulu, yıl içerisinde 8 kez toplanacak. İşte, TCMB PPK 2025 toplantı tarihleri...
TCMB 2025 TOPLANTI TARİHLERİ AÇIKLANDI!
TCMB 2025 toplantı tarihleri açıklandı. PPK, yılın ilk toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde yapacak.
TCMB SON FAİZ KARARI NE OLDU?
PPK, en son Aralık faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar verildi.