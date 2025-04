TCMB Başkanı Fatih Karahan imzalı makale "ilk 5'te" yer aldı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Kurt Mitman ve Brendan Moore ile ortak imzalı "İşsizlik Sigortası (UI) Politikalarının Mikro ve Makro Etkileri: Missouri’den Kanıtlar" başlıklı makalesi Journal of Political Economy'de (JPE) yayıma kabul edildi.

Journal of Political Economy (JPE) American Economic Review, Econometrica, Quarterly Journal of Economics ve Review of Economic Studies ile birlikte “Top 5” ekonomi dergileri arasında sayılıyor.

TCMB Başkanı Karahan ve diğer ekonomistlerin ilk kez 2019'da yayımlanan çalışmasının final versiyonu JPE'nin Eylül 2025 sayısında yer alacak.

"İşsizlik Sigortası (UI) Politikalarının Mikro ve Makro Etkileri: Missouri’den Kanıtlar”

Makale, işsizlik sigortası (Unemployment Insurance - UI) politikalarının hem bireysel düzeyde iş arama davranışı üzerindeki etkilerini (mikro düzey) hem de işgücü piyasasında genel istihdam yaratımı üzerindeki sonuçlarını (makro düzey) birlikte ele alan yenilikçi bir yönteme dayanıyor.

Araştırmada elde edilen bulgular, UI süresinin kısalmasının iş arama çabalarını ve iş bulma oranlarını anlamlı şekilde artırdığını; bu etkinin yaklaşık üçte birinin ise piyasalardaki iş ilanlarının artışından kaynaklandığını ortaya koyuyor.