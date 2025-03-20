TCMB Nisan toplantı takvimi 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı faiz toplantısı için bekleyiş başladı. Merkez Bankası Mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek faiz oranını yüzde 42,5'e çekerken, gecelik vadede borç verme faizini yüzde 46'ya çıkarmıştı. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte TCMB 2025 Nisan toplantı tarihi...
Nisan ayı Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım başladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleşecek toplantının ardından nisan ayı faiz kararını açıklacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak, faizler artacak mı?" İşte Merkez Bankası nisan ayı faiz toplantısının yapılacağı tarih...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARAR TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 17 Nisan saat 14:00'te açıklayacak.
TCMB'NİN SON FAİZ KARARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci faiz kararını açıkladı.
Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42.5'e düşürdü.