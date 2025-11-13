Habertürk
        TCMB rezervlerinde yükseliş - Para Haberleri

        TCMB rezervlerinde yükseliş

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artarak 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi

        Giriş: 13.11.2025 - 15:52 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:52
        TCMB rezervlerinde yükseliş
        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 7 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 603 milyon dolar artışla 81 milyar 985 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 31 Ekim'de 80 milyar 382 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri ise 154 milyon dolar düşüşle 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara indi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artışla 183 milyar 598 milyon dolardan 185 milyar 47 milyon dolara çıktı.

        TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        1.11.2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        21.03.2025 74.785 88.328 163.114
        04.04.2025 76.422 77.838 154.261
        30.05.2025 83.164 70.026 153.190
        13.06.2025 86.543 72.744 159.289
        20.06.2025 85.001 70.697 155.698
        18.07.2025 85.266 83.303 168.567
        25.07.2025 85.223 86.625 171.848
        08.08.2025 86.758 87.607 174.365
        15.08.2025 85.582 90.928 176.510
        22.08.2025 85.237 91.090 176.327
        29.08.2025 87.326 91.031 178.357
        05.09.2025 90.931 89.176 180.107
        10.10.2025 102.397 87.337 189.734
        17.10.2025 111.169 87.273 198.442
        24.10.2025 104.667 80.838 185.506
        31.10.2025 103.215 80.382 183.598
        07.11.2025 103.061 81.985 185.047
