TDK Lavabo: Lavabo nasıl yazılır? Lavabo mu lavobo mu?

Lavabo nasıl yazılır? Doğru yazılışı lavabo mudur lavobo mu? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Doğru iletişimin olmazsa olmazı imla kuralları günümüzde pek düzgün kullanılmıyor. Ama imla kurallarının doğru kullanımı, öğrenciler, resmi yazı yazacaklar, dilekçe yazısı yazacaklar ve mesleği gereği imla kurallarını düzgün kullanması gerekenler için büyük önem taşıyor. Peki "lavabo" sözcüğü TDK yazım kurallarına göre nasıl yazılıyor? Cevabı haberimizde...

LAVABO MU LAVOBO MU?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin doğru yazılışı "lavabo" olarak çıkmaktadır. Kelime dilimize Fransızca'dan girmiştir. Lavabo sözcüğü için 3 ayrı anlam belirtilmiştir:

1. (isim) Üzerinde su muslukları bulunan, porselen, emaye, sac vb.nden yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya: Örnek Cümle: "Lavabonun aynasında yorgun bir suratla kendini anlamaya çalışan bu adama bakıyorum." - Ahmet Ümit

2. Tuvalet.

3. (isim, mecaz) Lokanta, gar vb. yerlerde bu düzenin bulunduğu yer.

Lavabo kelimesinin doğru kullanımının cümle içinde kullanımı:

Evdeki lavabo yine tıkandı.