TDK'nın burs miktarı artırıldı
Yeni yılda lisans öğrencilerine 3 bin 375 lira ile 9 bin lira arasında, yüksek lisans öğrencilerine 10 bin lira, doktora öğrencilerine ise 15 bin lira burs verilecek
Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarları artırıldı.
TDK'den yapılan açıklamaya göre, üniversite giriş sınavı başarı sıralamasına göre, 2024'te 2 bin 250 lira ile 6 bin lira aralığında verilen lisans burslarının miktarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren 3 bin 375 lira ile 9 bin lira aralığına yükseltildi.
Ayrıca yeni yıldan itibaren yüksek lisans burs miktarı 6 bin liradan 10 bin liraya, doktora bursu ise 9 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.