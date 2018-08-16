TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici Bloomberg HT'ye son dalgalanmanın ardından Türkiye'nin bir 'kural seti' uygulayarak piyasa mekanizmasını çalışır hale getirdiğini söyledi.



Leblebici "Merkez Bankası ve kurumların aldığı önlemlerle sistem çalışmaya başladı ve doğru fiyat ortaya çıktı. Başladığımız yerlere geri dönmeye başladık, bunun arkası da gelecektir diye düşünüyorum" dedi.



"EKONOMİK SEBEPLERLE AÇIKLANAMAZ"



Oluşan kur seviyesinin ekonomik sebeplerle açıklanmasının mümkün olmadığını söyleyen Leblebici "Evet bir takım yapısal sorunlarımız var ama kuvvetli olduğumuz yerler de var. Bunu kriz diye adlandıramayız, bu son dalgalanmanın önceki krizlerle pek alakası yok. Çünkü Türkiye'nin borç yapısı sağlam" şeklinde değerlendirme yaptı.

Enflasyonun görece yüksek olduğunu, hızlı büyümenin getirdiği sorunlar olduğunu dile getiren Leblebici bunların da bir kural setiyle düzeltilebileceğini dile getirdi.

"SİSTEMİ BOZACAK HAREKET OLMADI"



Leblebici "özel sektörün yabancı para cinsinden borçlarının uzun vadeye yayıldığını hatırlatan Leblebici, "kısa vadede özel sektörün net 6 milyar dolarlık ekstra parası var. Yani özel sektör, kısa vadede borçlarını ödeyecek kapasiteye sahip. Sistem kendini kur dalgalanmalarına hazırlamış, biz burada çok problem görmüyoruz. Müşteri tarafında da problem yaşamadık. Bireysel tarafta da hareketler oldu ama sistemi bozacak hareketler olmadı. Bankalar çok tecrübeli, bir problem yaşamadan atlattık" yorumunu yaptı.



Müşterilerin döviz bozdurma eğiliminde olduğunu belirten Leblebici "herkes TL'yi savundu. Bu da sağlıklı yapıya geçmemize yardımcı oldu" dedi.

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