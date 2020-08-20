AA

Antalya'nın Kaş ilçesinde takip cihazı takılan 3 deniz kaplumbağası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı programla, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından 'Sudaki Yaşam Savunucusu' ilan edilen dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, program kapsamında caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında bulunan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı açığında dalış yaptı.

Emine Erdoğan'ın desteklediği 'Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekmek amacıyla dalış yapan Ercümen, yavru caretta carettaların ilk adımlarına şahitlik etti.

Ercümen'in dalışı, AA ekibince görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan program kapsamında Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde yaşayan deniz kaplumbağalarını anlatan video izledi. Erdoğan, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı hakkında bilgi aldı.

Uydu takip cihazı takılan üç deniz kaplumbağasından birine 'Belkıs' ismini veren Erdoğan, 'Belkıs' ile birlikte bakanlık tarafından 'Patara' ve 'Likya' adı verilen kaplumbağaların denizle kavuşması etkinliğine katıldı.

Erdoğan, kaplumbağalardan birisini kucağında taşıyarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini ve deniz kaplumbağalarını maviliklere bıraktıklarını söyledi.

Caretta carettaların denizlerin en nadide sakinlerinden birisi olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu türün, 100 milyon yıldan fazla okyanuslarda yaşadığı biliniyor. Onlar dünyanın en eski şahitleri ama ne yazık ki nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Onları hayatta tutmamız lazım. Çünkü kıyı ve deniz ekosistemi için vazgeçilmez bir role sahipler. Etçil türleri, denizanalarını öğüterek küçük deniz canlılarının beslenmesini sağlıyorlar. Otçul türleri ise denizaltında adeta bir bahçıvan gibi çalışıp, deniz çayırlarının sağlıklı kalmasına hizmet ediyorlar. Onların yaşam alanlarını ve göç yollarını her türlü tehditten korumalıyız. Balıkçılık faaliyetlerinin ve deniz taşıtlarının zarar vermesinin önüne geçmeliyiz ve her tür deniz kirliliğine engel olmalıyız. Denizleri özellikle plastiklerden arındırmalıyız."

Caretta carettaları korumak için teknolojiden faydalanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, takılan çiplerle bilim insanlarının kaplumbağaların serüvenini izleyeceklerini ve karşılaştıkları tehditleri takip edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin deniz kaplumbağalarını koruma noktasında Akdeniz'de örnek ülke olmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da bilim insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın ortak çabasıyla onları korumaya devam edeceğiz. Dünya hepimizin ortak evi. O nedenle, kirlilikle mücadele de hepimizin ortak derdi olmalı. Bu muhteşem kumsallardan denize açılan yavru kaplumbağalar, 25 yıl tüm Akdeniz'i dolaştıktan sonra buraya gelip yuva yapacaklar. İnanıyorum ki, geri döndüklerinde torunlarımız onları aynı hassasiyetle karşılayacak. Sürdürülebilir bir deniz ve kıyı temizliği, bu canlılara borcumuzdur" diye konuştu.

Bu alanda çalışma yapan tüm kurumlara ve bilim insanlarına teşekkür eden Erdoğan, gayretlerinin devamını diledi.

Belkıs adını verdikleri kaplumbağayı denize bıraktıklarını anlatan Erdoğan, "Ben de çip sayesinde takipçisi olacağım. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun. Gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DEKAMER

Yaralı olarak bulunduktan sonra DEKAMER'e getirilen deniz kaplumbağaları, tedavileri tamamlandıktan sonra rehabilitasyon sürecinden geçiriliyor.

Kaplumbağalar doğal yaşam alanlarına alışabilmesi için bir süre denizde oluşturulmuş özel bölmelerde gözlem altında tutuluyor. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kaplumbağalar denize bırakılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çalışmaları desteklenen merkezde, çip takılan bazı kaplumbağalar takip ediliyor.

DEKAMER ekipleri, yumurtadan çıkan yavru kaplumbağaların da hayata tutunabilmesi için çaba gösteriyor.

Sabah erken saatlerde nesli tükenme tehdidi altıdaki caretta carettaların yuvalarını kontrol eden görevliler, yuvalarından çıkan yavruları denizle buluşturuyor. Bünyesi zayıf olan yavrular ise bir süre daha gözlem altında tutuluyor.