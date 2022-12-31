Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Tedavi edilmeyen gribal enfeksiyon zatürreye çeviriyor

Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, geçen seneye göre 0-5 yaş arasındaki çocuklarda gribal enfeksiyon vakalarında artış yaşandığını açıkladı. Çocukların yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, kusma, ishal ve gözlerde kızarıklık gibi belirtileri olduğunu aktaran Doç. Dr. Kara, hastalığın tedavi edilmediği takdirde zatürreye kadar ilerleyeceğini söyledi

Tedavi edilmeyen gribal enfeksiyon zatürreye çeviriyor
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, kış mevsiminin başlamasıyla gribal enfeksiyon vakalarında geçen seneye göre artış yaşandığını açıkladı.

Özellikle 0-5 yaş grubu çocukların kendilerini çok iyi koruyamamaları nedeniyle enfeksiyon hastalıklarına yatkınlıkları olduğunu belirten Doç. Dr. Kara, son dönemde hasta olan çocuklarda ateş, öksürük, burun akıntısı, kusma, ishal ve gözlerde kızarıklık gibi semptomlara rastlandığını anlattı. Hasta çocuklar için özellikle uzman kontrolünde ilaç kullanımına dikkat çeken Doç. Dr. Kara, inmeyen ateş ve dirençli öksürüklerde doktora başvurulmasının önemine vurgu yaptı.

"GEÇEN YIL BU KADAR GRİP VAKASI GÖRMEMİŞTİK"

Covid-19 nedeniyle maske kullanıldığını hatırlatan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, “Geçen sene pandemi nedeniyle maske kullanıyorduk, hijyen kurallarına daha çok dikkat ediyorduk ama bu sene maske kullanımı günlük rutinden kalktığı için herkes kendini korumada eksik kaldı. Bu nedenle vakalar fazla. Geçen yıl bu kadar grip vakası görmemiştik" dedi.

BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETİMİNE DİKKAT!

Belirtilere göre semptomatik tedavilerle çocukların iyileştirilmeye çalışıldığını aktaran Doç. Dr. Kara, “Örneğin burun açma, bol sıvı alımı, mevsimsel meyve ve sebze tüketimi gibi takviyeler yapılıyor. Gerekirse antibiyotik ya da antiviral tedavilerden faydalanıyoruz. Ama bu ilaçları kendi kendimize kullanmamamız gerekiyor. Ateşi düşmeyen hastalar olursa, dirençli öksürükler olursa hastanelere hekimlere başvurmalarını öneriyorum" diye konuştu.

MEVSİMSEL MEYVE VE SEBZE TAKVİYESİ

Hastaların tedavisinin aksamaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kara, hastalıkların tedavi edilmediği takdirde daha da ilerleyebileceğini söyledi. Doç. Dr. Kara, “En ciddi gördüğümüz zatürre vakaları gelişebilir. Mutlaka bu nedenle dirençli ateşlerde hastaneye başvurmaları gerekir. Grip mevsimi döneminde mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım. Hastaysak kendimizi izole etmemiz lazım. Kalabalık ortama girmememiz gerekiyor. Kalabalık ortama giriyorsak semptomu olan kişinin maske kullanmasını öneriyorum. Semptomlar ilerlerse de mutlaka hekimlerine başvursun. Bol bol mevsim meyve ve sebze tüketimi ile su tüketilmeli" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yoğun bakım ünitesi önünde TikTok videosu çektiler
SAĞLIK Pes dedirttiler! Yoğun bakım ünitesi önünde...
DSÖ ve Çinli yetkililer mevcut Covid-19 durumunu ele aldı
SAĞLIK DSÖ ve Çinli yetkililer mevcut Covid-19 durumunu ele ...
"Metil alkolün her miktarı zararlı" uyarısı!
SAĞLIK Her miktarı zararlı! Körlük ve ölüme yol açabilir
85 yaşındaki hastanın kalp ameliyatı tıp literatürüne girdi
SAĞLIK 85 yaşındaki hastanın kalp ameliyatı tıp literatürüne ...
İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
SAĞLIK İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 ...
Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!
SAĞLIK Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!
Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?
SAĞLIK Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak ...
Çay içmek cinsel hayatı etkiliyor mu? Tüketilen miktara dikkat!
SAĞLIK Çay içmek cinsel hayatı etkiliyor mu? Tüketilen ...
Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin! - Cinsel sağlık haberleri
SAĞLIK Libidonuzu 5 adımda yükseltin!
Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son
SAĞLIK Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.