Tedavi gördüğü hastane, Pele’nin kanserinin ilerlediğini duyurdu

Brezilyalı eski futbolcu Pele’nin kanser tedavisi gördüğü hastane, 82 yaşındaki futbol efsanesinin hastalığının ilerlediğini duyurdu.

Futbol otoritelerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen ve üç kez dünya kupasını kaldıran Pele, üç haftadan uzun bir süredir hastanede tedavi altında.

Kızı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda babasının Noel’i hastanede geçireceğini söyledi.

São Paulo'da bulunan The Hospital Israelita Albert Einstein, Pele’nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

Eylül 2021’de kalın bağırsağından bir tümör alınan Pele, o tarihten bu yana düzenli bir tedavi görüyordu.

Pele'nin kızı Kely Nascimento, Instagram hesabındaki paylaşımında, bu yıl Noel’de evde olamayacaklarını yazdı:

“Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik.”

Hastane, ilk olarak Pele'nin “solunum yolu enfeksiyonu tedavisine iyi yanıt verdiğini" söylemiş ve "kemoterapi tedavisinin yeniden değerlendirildiğini" eklemişti.

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Milli formayla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası’nı kaldıran Pele, çıktığı 92 maçta 77 gol atarak ülkesinin en skorer milli futbolcusu durumunda.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda mücadele eden Brezilya’da oyuncular, son 16 turunda Güney Kore ile oynanan maç öncesinde Pele posteri açarak destek mesajı göndermişti.