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Tehlikeli Yürüyüş filmi konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kimler?

Yönetmenliği Robert Zemeckis tarafından yapılan Tehlikeli Yürüyüş filmi bu akşam seyirciyle buluşuyor. Vatandaşlar başrolünde Joseph Gordon-Levitt'in yer aldığı Tehlikeli Yürüyüş filmini merak ediyorlar. Peki Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kimler? Cevabı haberimizde...

Tehlikeli Yürüyüş

Tehlikeli Yürüyüş filmi bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. 2015 yapımı, senaryosu Robert Zemeckis, Chris Browne (2),Philippe Petit tarafından yazılan film vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kimler? 

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ KONUSU

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar. Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır. Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis'in üstlendiği film Philippe Petit'nin "To Reach the Clouds" adlı otobiyografik kitabından uyarlandı.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ OYUNCULARI

  • Joseph Gordon - Levitt Philippe Petit
  • Ben Kingsley
  • Charlotte Le Bon 
  • James Badge Dale
  • Ben Schwartz Albert
  • Steve Valentine - Barry Greenhouse
  • Sergio Di Zio
  • Mark Camacho - Guy Tozolli
  • Clément Sibony
  • Melantha Blackthorne
  • Kwasi Songui
  • Jason Blicker
  • Mizinga Mwinga
  • Larry Day
  • César Domboy
  • Inka Malovic
  • Jean-Robert Bourdage

Tehlikeli Yürüyüş filmi 08 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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