Tehlikeli Yürüyüş filmi bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. 2015 yapımı, senaryosu Robert Zemeckis, Chris Browne (2),Philippe Petit tarafından yazılan film vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kimler?

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ KONUSU

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar. Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır. Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis'in üstlendiği film Philippe Petit'nin "To Reach the Clouds" adlı otobiyografik kitabından uyarlandı.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ OYUNCULARI

Joseph Gordon - Levitt Philippe Petit

Ben Kingsley

Charlotte Le Bon

James Badge Dale

Ben Schwartz Albert

Steve Valentine - Barry Greenhouse

Sergio Di Zio

Mark Camacho - Guy Tozolli

Clément Sibony

Melantha Blackthorne

Kwasi Songui

Jason Blicker

Mizinga Mwinga

Larry Day

César Domboy

Inka Malovic

Jean-Robert Bourdage

Tehlikeli Yürüyüş filmi 08 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.