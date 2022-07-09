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Haberler Gündem Güvenlik "Tek hedefimiz teröristler" Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Dağlıca'da incelemelerde bulundu
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Dağlıca'da incelemelerde bulundu

Kurban Bayramı'nı Dağlıca'daki Mehmetçik ile kutlayan Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı konuşmada "Terörle mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde kahramanca gerçekleştirilen mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Tek hedefimiz teröristlerdir" ifadelerini kullandı

Bakan Akar: Tek hedefimiz teröristler
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AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Kurban Bayramı'nı "şehitler tepesinin kartalları" olarak adlandırılan Dağlıca'daki Mehmetçik ile kutladı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra Hakkari'ye geçen Bakan Akar'ı Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer karşıladı. Akar ve komutanlar, buradan Yüksekova'ya bağlı Dağlıca'daki 1450 rakımlı 4. Hudut Tabur Komutanlığına geçti.

Geceyi, bir dönem teröristlerin "girilemez" dediği bölgede geçiren Bakan Akar, bayram namazını da Mehmetçik ile kıldı.

Daha sonra hudut kartalları ile bayramlaşan Akar, "Burada görev yapmak, büyük bir şeref. Geçmişe bakıldığında burada çok ciddi mücadeleler verildi ve bölge teröristlerden temizlendi." diye konuştu.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Bakan Akar, şunları söyledi:

"Terörle mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde kahramanca gerçekleştirilen mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristlerin adı ne olursa olsun, ister PKK/YPG/PYD ister DEAŞ ister FETÖ olsun, terörle mücadelemiz sürecek. Bunlara kim destek sağlarsa sağlasın 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile onlara fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."

"TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER"

Hudutların ve vatandaşların güvenliğinin önemine vurgu yapan Akar, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Irak ve Suriye olmak üzere, tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz sadece hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Tek hedefimiz teröristlerdir." diyen Akar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarih boyunca herhangi bir etnik, mezhepsel, dini grupla mücadelesinin olmadığına dikkati çekti. Bazılarının TSK'nın operasyonlarını istismar etmeye çalıştığını belirten Akar, "Sanki terör örgütü PKK, Kürt kardeşlerimizin temsilcisiymiş gibi bazıları operasyonlarımızı istismar etmeye çalışıyor. Bizim mücadelemiz terörle, teröristle. Teröristlerin sonunu getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

ASKER AİLELERİNİ ARADI

Konuşmasının ardından personelle bayramlaşan Akar ve komutanlar, daha sonra yemekhaneye geçerek Mehmetçik ile kahvaltı yaptı.

Askerlerle birlikte oturan Bakan Akar, onlarla sohbet etti. Askerlerin henüz ailelerinin bayramını kutlamadıklarını öğrenen Akar, telefonundan asker ailelerini arayarak bayramlarını tebrik etti.

Aileler, Bakan Akar'ın sesini duymaktan duydukları memnuniyeti belirterek, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Dualarımız sizlerle ve evlatlarımızla." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar da asker ailelerine, "Evlatlarınız, evlatlarımız hepsi zımba gibi görevlerinin başında milletinin emrinde. Vatanımız, milletimiz için görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar, onlarla ne kadar gurur duysanız azdır." dedi.

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