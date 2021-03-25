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Tekamül eğitimi nedir, nasıl olacak? Polislere ve bekçilere tekamül eğitimi ne zaman verilecek?

Polislere ve bekçilere tekamül eğitimi verilmesi kararlaştırıldı. Peki, tekamül eğitimi nedir? 18,20,21,22,23. dönem POMEM mezunlarına tekamül eğitimi ne zaman verilecek?

Tekamül eğitimi nedir, nasıl olacak? Polislere ve bekçilere tekamül eğitimi ne zaman verilecek?

Tekamül eğitimi nedir? Polislere ve bekçilere tekamül eğitimi ne zaman verilecek? Sorusu POMEM mezunu polis memurları ve bekçiler tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

TEKAMÜL EĞİTİMİ NEDİR?

Tekamül kelime anlamı olarak olgunlaşma, gelişme, gelişim ve evrim gibi anlamlara gelmektedir.

Tekamül eğitimi ise kurumların personellerini geliştirmek için düzenledikleri eğitim programıdır.

Genellikle askeri ve polis okullarında eğitim gören öğrencilerin yeni sisteme alışmaları ya da mesleğini pekiştirmeleri adına gördükleri eğitime denir.

POLİSLERE VE BEKÇİLERE TEKAMÜL EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamakla görevli olan polislerin, görevlerini daha etkin olarak yerine getirmeleri ve bilgilerinin yenilenmesi amacıyla 18, 20, 21, 22, 23.dönem POMEM mezunu ve halen aktif olarak çalışan 500 Polis Memuru (ilk etapta) personele 29 Mart - 22 Nisan 2021 tarihleri arasında Mersin Pomem (250 kontenjan) ve Karabük Pomem'de (250 kontenjan) tekamül (olgunlaşma,gelişme) eğitimi verilecek.

Ayrıca çarşı ve mahalle bekçiliği kursunu almamış 52 farklı ilde görev yapan 350 çarşı ve mahalle bekçisi personel de aynı tarihlerde Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Pomem'de bu eğitimi alacak.

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