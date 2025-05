Tekfen'de yeni dönem Türkiye'nin en köklü holdinglerinden Tekfen Holding'de hissedarlık yapısı ve yönetim değişti. Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine yapılan seçimle holding tarihinde yeni bir döneme girilirken, yönetim kurulu Can Grubu listesi üzerinden teşkil edildi. Can Grubu'nu temsilen yönetim kurulu üyeliklerine Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Özgün Öztunç seçildi

