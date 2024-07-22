Tekirdağ'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada 27 yaşındaki sürücü Berk Alp Arslan ile yanındaki 26 yaşındaki Sencer Taşkıran hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi yakınlarında Berk Alp Arslan'ın kontrolünü yitirdiği otomobil tarlaya devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Arslan'ın öldüğü belirlendi.
Yaralanan Sencer Taşkıran ile Utku Başakçı ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Sencer Taşkıran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Başakçı'nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.