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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

        Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada 27 yaşındaki sürücü Berk Alp Arslan ile yanındaki 26 yaşındaki Sencer Taşkıran hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:30
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi yakınlarında Berk Alp Arslan'ın kontrolünü yitirdiği otomobil tarlaya devrildi.

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        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Arslan'ın öldüğü belirlendi.

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        Yaralanan Sencer Taşkıran ile Utku Başakçı ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Tedaviye alınan yaralılardan Sencer Taşkıran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Başakçı'nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Tekirdağ
        #trafik kazası
        #ölümlü kaza
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