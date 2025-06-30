Su ihtiyaçlarını tankerlerden karşılamak zorunda kaldıklarını dile getiren Altun, "20 tonluk bir tankerin maliyeti yaklaşık 12 bin lira. Bu suyu depolara dolduruyoruz ama depodan geçerken su saatine takılıyor ve TESKİ bize tekrar fatura çıkarıyor. Yani bir suya iki kez para ödüyoruz. Bayramdan bu yana bin lirayı aşan su faturası geliyor." diye konuştu.