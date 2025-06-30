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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da su kesintilerine tepki | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da vatandaşlardan su kesintilerine tepki

        Tekirdağ'da artan nüfus, turizm hareketliliği, arıza ve düzensiz su kullanımı nedeniyle su kesintileri yaşanırken, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından vatandaşlara geçici olarak tankerlerle su ulaştırılıyor. Vatandaşlar, yaklaşık 20 gündür su sorunu yaşadıklarını ileri sürerek duruma tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 18:58 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:58
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        Tekirdağ'ın bazı mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oluyor.

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        İl genelinde artan nüfus, turizm hareketliliği, arıza ve düzensiz su kullanımı nedeniyle su kesintileri yaşanırken, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından vatandaşlara geçici olarak tankerlerle su ulaştırılıyor.

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        Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 20 gündür su sorunu yaşadıklarını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

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        Mahalle sakinlerinden Selda Aras Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın birinci gününden bu yana ciddi su kesintileriyle karşılaştıklarını söyledi.

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        Su kesintisinden dolayı mağdur olduklarını aktaran Altun, "Bu bir saatlik ya da günlük bir kesinti değil, tamamen sıfır su. Ne çamaşır, ne duş, ne de temizlik ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz" dedi.

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        Su ihtiyaçlarını tankerlerden karşılamak zorunda kaldıklarını dile getiren Altun, "20 tonluk bir tankerin maliyeti yaklaşık 12 bin lira. Bu suyu depolara dolduruyoruz ama depodan geçerken su saatine takılıyor ve TESKİ bize tekrar fatura çıkarıyor. Yani bir suya iki kez para ödüyoruz. Bayramdan bu yana bin lirayı aşan su faturası geliyor." diye konuştu.

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        Mahalle sakinlerinden Güneş Beyhan da kesintilerin uzun sürmesinden dolayı yaşam standartlarının düştüğünü söyledi. TESKİ'ye defalarca başvurduklarını anlatan Beyhan, "Bize barajlardaki su seviyesinin düştüğü söyleniyor. Elbette bu mümkün ama önceden öngörülüp tedbir alınması gerekirdi. Sorun artık tahammül edilemez hale geldi" ifadelerini kullandı. Beyhan, İstanbul'a dönmeyi düşündüğünü, yaşam standartlarının sıfır olduğuna dikkati çekti.

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        İstanbul'dan Kumbağ'a tatile gelen Veysel Balkan da İstanbul'dan geldiğini su sorunu sıkıntısı nedeniyle çocuklarıyla beraber geri döneceğini kaydetti.

        #yerel haberler
        #tekirdağ haberleri
        #su kesintisi şikayeti
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