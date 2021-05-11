Tekirdağ'da üretim izni alınan

AA

Trakya'daki iki firma tarafından geliştirilen ve üretim izni alınan iki hibrit ayçiçeği tohumunun ekimi yapıldı.

Trakya Tohumcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk, AA muhabirine, Trakya'da tohum yetki belgesi almış firmalarla çalışmalar yürüttüklerini, hibrit (aynı tür bitkinin iki farklı çeşidinin çaprazlanması sonucu elde edilen tohum) ayçiçeği tohumu konusunda araştırma yapan firmalara da bütçe ayırdıklarını söyledi.

Derneklerine üye Tekirdağ ve Edirne'deki iki firmanın Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortak proje yürüttüğünü belirten Toruk, "Bu projeler sonucunda ülkemize dış ticarette de rekabet imkanı sağlayacak iki hibrit ayçiçeği tohumunun üretim izni alınarak, tescil çalışmalarına başlandı. Deneme ekimlerini de yaparak hibrit ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturduk." dedi.

Toruk, hibrit tohumların verim, kalite, hastalık ve çevre şartlarına dayanıklılık açısından diğer tohumlara göre farklılık gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu tohumların Türkiye'de çiftçilerin kullanımına sunulmasının yanı sıra uluslararası pazarda da rekabet gücünü artıracağını düşünüyoruz. İki hibrit tohumumuz da Rusya ve Ukrayna pazarındaki global firmalarda bulunan tohumlarla rekabet edebilecek özelliklere sahip. Ülkemizde ayçiçeği tohumu çok pahalı. Yerli çeşitlerimiz arttıkça hem kalite hem de fiyat rekabeti olacaktır."

Hibrit ayçiçeği geliştiren firmanın yetkilisi Emre Sarı da geliştirdiklerini tohumu toprakla buluşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Çiftçilere yerli tohum sunmak için deneme ekimlerine başladıklarını vurgulayan Sarı, "Firma olarak amacımız yerli ve milli tohumların gelişmesidir. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Ülkemizde global firmaların elinde olan tohumculuk pazarında mücadele ederek çiftçilerimize yağ oranı ve verimi yüksek, piyasada diğer çeşitlerle rekabet edebilecek tohumlar üretmek istiyoruz." diye konuştu.