Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, ilçenin Esenler Mahallesi'nde Ö.B.'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirleyerek takibe aldı.

Teknik ve fiziki takipte, şüphelinin yasadışı kenevir ektiği alanlar belirlenip, operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpek 'Limit' ile şüphelinin evi ve tarlada yapılan aramalarda 50 gram esrar, kenevir ekili tarlada 1700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kenevirler, imha edilirken, gözaltına alınan Ö.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.