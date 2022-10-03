Yaralı bulunan motosiklet sürücüsü hastanede öldü 0:00 / 0:00

AA

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Safaalan köyü yakınlarında bir kişinin yolda yaralı halde yattığını gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı O.A'yı (36) Saray Devlet Hastanesine götürdü.

AA'nın haberine göre; yaralı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.