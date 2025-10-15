Habertürk
        Tekirdağ haberleri: Müezzini aradı kendi selasını okuttu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Müezzini aradı kendi selasını okuttu!

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 61 yaşındaki Hakan Örün, kendi selasını okuttu. Örün'ün ölmediği gören tanıdıkları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Daha önce çok kez ölümden döndüğünü belirten Hakan Örün, "En sonunda birçok şeyi geride bırakmaya karar verdim. 'Öleyim daha iyi' dedim" diye durumu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 08:41 Güncelleme: 15.10.2025 - 09:30
        Müezzini aradı kendi selasını okuttu!
        Tekirdağ'da olay, önceki gün Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Çarşı Camisi müezzini Kadir Ertaş’ı arayarak sela okutmak istediğini söyleyen Hakan Örün, kendi ismini verdi.

        Örün’ü tanımadığı için durumu sorgulamayan Ertaş, selayı okudu. Selanın ardından mahalleli bir süre sonra Hakan Örün’ün ölmediğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

        "BİRÇOK ŞEYİ GERİDE BIRAKMAYA KARAR VERDİM"

        Örün, bugüne kadar çok kez ölümden döndüğünü belirterek, bu nedenle selasını okuttuğunu söyledi. Hakan Örün, “Birçok şey yaşadım. En sonunda birçok şeyi geride bırakmaya karar verdim. ‘Öleyim daha iyi’ dedim. Ben telefonumu da internetimi de kapattım. Abimi herkes aramış, ‘Hakan’a ne oldu’ diye sormuşlar. Abimi aramayan kalmamış” diye konuştu.

        "ÖLSEYDİ CENAZESİNE GİDERDİK"

        Mahalleli Hasan Yılmaz, “Burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Gerçekten ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi” ifadelerini kullandı.

        "BU İŞLERİN ŞAKASI OLMAZ"

        Şarköy Müftüsü Ramazan Tekin de yapılan anonslarda, hayatını kaybeden kişinin yakınlarından ölüm raporu istemediklerini söyleyerek, “Cami hocamız selayı okumuş ama bu işlerin şakası olmaz. Biz bir ölü yakınından ölüm raporu istemeyiz. Zaten cenaze nedeniyle acılı olduklarından sorulması doğru da olmaz. Bu gibi olay yaşandığında ölüm raporu istememiz gerekiyormuş” dedi.

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
