Naip Barajı'nın doluluk oranı yüzde 28´e geriledi



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın merkez ilçesi Süleymanpaşa´nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Naip barajında doluluk oranı yüzde 28´e düştü. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Turhan Toprak, barajın doluluk oranının 2020 yılı ocak ayında yüzde 66 olduğunu belirterek, "Bu şekilde gittiğinde önümüzdeki süreçte yüzeysel sularla Süleymanpaşa'ya destek verme imkânımız kalmayacağı gözükmekte ve direkt yer altı sularıyla su verme gayreti içinde olacağız" dedi.

Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacının 4´te 1´ini karşılayan Naip barajında su seviyesinde ciddi düşüş yaşandı. Baraj içerisinde tamamen su altında bulunması gereken ve şehrin içme suyu hattına su pompalayan pompa, düşüş nedeniyle su yüzeyine çıktı. Barajın su seviyesini ölçen ölçüm direklerinin de açıkta kaldığı gözlendi. İçme suyunun yüzde 86´sını yer altı sularından karşılanan Tekirdağ´da yer altı sularında da tehlikeli azalmaların olduğu bildirildi.

`OCAK AYI ORTALAMASI METREKAREYE 23-24 KİLOGRAM´

TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, "Tekirdağ´ın yağış ortalamasına baktığımızda, geçmiş 32 yıllık elimizde veriler var. Meteoroloji İl Müdürlüğümüzden aldığımız, ortalaması yaklaşık metrekareye 600 kilogram gerçekleşmiş. Son yıllardaki gerçekleşmelere baktığımızda, özellikle 2022 yılının ortalaması metrekareye 350 kilogram. Dolayısıyla yağışlarda yüzde 50 azalma olduğunu görüyoruz. Yine ocak ayı ortalamalarında, Tekirdağ´da uzun yıllar ortalaması yüzde 58 iken, özellikle son 2 yılda ise metrekareye 23 ve 24 kilogram olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu da son yıllarda önemli bir kuraklık ile karşı karşıya olduğumuz göstermektedir" dedi.

`BARAJDA 1 YILLIK SU İHTİYACI KALDI´

Naip Barajı´nın Tekirdağ´ın Süleymanpaşa ilçesindeki merkez mahallelerinin 4´te 1´lik su ihtiyacını karşıladığını söyleyen Toprak; "2022 yılı sonu itibarı ile baktığımızda normalde 2020 yılından bugüne kadar geldiğimizde 2020 yılında barajın doluluk oranı yüzde 66´larda iken 2022 yılında da yüzde 40´lar civarındayken, 2023 yılına girdiğimiz ocak ayında barajın doluluk oranı yüzde 28´lere kadar gerilemiş durumda. Dolayısıyla şu an barajda Tekirdağ Süleymanpaşa merkezinin 1/4'lük su ihtiyacının 1 yıllık su ihtiyacı yaklaşık olarak 6,5 milyon metreküplük bir su kaldığını görmekteyiz. Bu şekilde gittiğinde önümüzdeki süreçte yüzeysel sularla Süleymanpaşa'ya destek verme imkânımız kalmayacağı gözükmekte ve direkt yer altı sularıyla su verme gayreti içinde olacağız. Bu da bizim için önemli bir maliyet. Yer altı sularının da azalmasıyla önemli bir risk olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda iklim değişikliğinin önüne geçmek adına ülkesel ve dünya genelinde önemli atılımlar yapmak gerekir. Yine vatandaşlarımızın bu bilinçle su tasarrufu konusunda önemli çaba sarf etmesi gerekir" diye konuştu.

`TRAKYA BÖLGESİ SU KITLIĞINA DOĞRU GİTMEKTEDİR´

Turhan Toprak, yağışların olmaması nedeniyle ortaya çıkan kuraklığın ülke genelindeki birçok kentte su sorunu yaşanmasına neden olduğunu belirterek, "İlimizin içme suyunun yüzde 86 oranında yer altı sularından karşılanması nedeniyle barajlardaki azalma bizi çok önemli ölçüde etkilemeyebilir. Ancak son aldığımız veriler çerçevesinde Trakya bölgesinde özellikle sanayisinin de sürekli artış göstermesi ve sanayiye bağlı olarak nüfusun yıllık olarak özellikle Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı bölgelerinde yüzde 5'in üzerinde artması ile beraber bu bölgelerdeki yer altı su rezervlerimiz de önemli ölçüde azalmış durumda. Su seviyesi tehlikeli bölgenin altına düşmüş durumda. Bu konuda da DSİ gerekli önlemleri alıp bu bölgeleri Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu, Kırklareli´ye doğru geçtiğimizde Vize ve Lüleburgaz bölgelerini kapalı alan ilan etmiş durumda. Dolayısıyla buralarda bize yer altı su kuyusu açılması ile ilgili izinler verilmeme noktasında. Trakya bölgesi artık su konusunda su kıtlığına doğru gitmeye başlamıştır. Hem yüzeysel sular anlamında hem yer altı suları anlamında büyük risk vardır. Bunun önüne geçmek için üst düzeyde ülke politikaları düzeyinde kararlar almak gerekir. Sanayinin yönünü değiştirmek gerekir. Nüfusun yönünü değiştirmek gerekir. İklim değişikliği anlamında da artık dünya düzeyinde bir şeyler yapmazsak küresel ısınma ve iklim değişikliği, bölgemizi kurak yerler arasına götürüyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

2023-02-04 14:34:22



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