7 aylık hamile kadını öldüren şüpheli: Benim vurulduğundan bile haberim yok (3)
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ınÇerkezköyilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile Sedanur Güven'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Şahin Demirdöven, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
BEBEĞE ANNESİNİN ADI VERİLDİ
Silahlı kavgada hayatını kaybeden Sedanur Güven'in karnından operasyonla alınan kız bebeğin tedavisi ise kuvözde sürüyor. Bebeğe ölen annesi Sedanur'un adını veren aile, bebeğin annesinin adını yaşatması için ismini verdiklerini söyledi.