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        Çorlu'da silahlı çatışma kamerada; 5 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir oto tamirci dükkanının önünde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:10
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        Çorlu'da silahlı çatışma kamerada; 5 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir oto tamirci dükkanının önünde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'ndaki bir oto tamirci dükkanının önünde meydana geldi. Otomobille gelen M.V., dükkan önünde bekleyen kişilere tabanca ile ateş açtı. Grubun da tabanca ile karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Araçların arkasına saklanarak açılan ateşte, dükkan önünde bekleyenlerden 5 kişi yaralandı. Otomobille gelen saldırgan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar E.C., S.G., S.D., S.D. VE. M.A.A.´nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çatışma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis, M.V.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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