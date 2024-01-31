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        Tekirdağ'da, mahalleye huzur operasyonunda 12 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen huzur operasyonunda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:00
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        Tekirdağ'da, mahalleye huzur operasyonunda 12 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen huzur operasyonunda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen 15 hedefe yönelik, 36 ekip ve 137 personelin katılımıyla huzur ve güven operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. 97 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 13 araç incelendi, 1 araç sürücüsüne 12 bin 977 lira ceza uygulandı. Operasyonda, aralarında yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan 3 ve firari 2 kişinin de bulunduğu 12 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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