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        Tekirdağ'da dereye atık boşaltılmasına inceleme

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde üzerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yazılı aracın dereye atık boşaltmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:15
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        Tekirdağ'da dereye atık boşaltılmasına inceleme
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        TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde üzerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yazılı aracın dereye atık boşaltmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, “Belediyemiz mülkiyetinde olmayan bir kanal temizlik aracının, Sağlık Mahallesi civarında tank temizliği yaptığı tespit edilmiştir. TESKİ tarafından hizmet alımı yoluyla dışarıdan kiralanan araç yüklenici firmaya aittir. İlgili firma ve firma çalışanı hakkında tüm yasal işlemler derhal yapılmıştır” dedi.

        Üzerinde TESKİ yazısı bulunan araç pazar günü Ergene ilçesinde dereye atık boşaltırken bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, atığın boşaltıldığı bölgede inceleme yaparak numune aldı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

        “Birkaç gün önce kamuoyu gündemine gelen TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi) giydirmeli bir vidanjörün Ergene Nehri civarında deposunda mevcut atıklardan arta kalan birikintiyi boşaltmasıyla ilgili yayınlar Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca ihbar kabul edilmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, olayla ilgili gecikmeksizin soruşturma başlatmıştır. Ayrıntılı soruşturma neticesinde, 5 Mayıs pazar günü, saat 14.30'da belediyemiz mülkiyetinde olmayan bir kanal temizlik aracının, Sağlık Mahallesi civarında tank temizliği yaptığı tespit edilmiştir. TESKİ tarafından hizmet alımı yoluyla dışarıdan kiralanan araç, yüklenici firmaya aittir. İlgili firma ve firma çalışanı hakkında tüm yasal işlemler derhal yapılmıştır. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün tutanakları ile belediyemizce tutulan tutanaklar da aynı mahiyettedir. Yapılan işlemlerle ilgili neticeden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.”

        Başkan Yüceer, doğa savunması ve çevre mücadeleleri konusunda duyarlı olduğunu belirterek, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm çalışmalarımızın başına doğa savunusunu, çevre temizliğini ve sürdürülebilir yaşamı koymuş kurumsal bir yapıya sahibiz. Bu bağlamda bahsi geçen olayda kusuru veya ihmali bulunanlar hakkında tüm yasal işlemler yapılacaktır” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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