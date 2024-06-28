Tekirdağ'da fabrikalar bölgesinde trafo patladı, otluk yangını çıktı

TEKİRDAĞ’da fabrikalar bölgesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu yayılan kıvılcımlar, otluk alanda yangına yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi’ndeki Dumansız Sanayi Bölgesi’nde çıktı. Elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından çevreye yayılan kıvılcımlar, otluk alanda yangına neden oldu. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına müdahale ederken, TREDAŞ ekipleri de fabrikaların elektrik hatlarını tedbir amaçlı kapattı. Yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun çalışmasıyla yakındaki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.