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        Tekirdağ'da fabrikalar bölgesinde trafo patladı, otluk yangını çıktı

        TEKİRDAĞ'da fabrikalar bölgesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu yayılan kıvılcımlar, otluk alanda yangına yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 02:11 Güncelleme: 28.06.2024 - 02:15
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        Tekirdağ'da fabrikalar bölgesinde trafo patladı, otluk yangını çıktı
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        TEKİRDAĞ’da fabrikalar bölgesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu yayılan kıvılcımlar, otluk alanda yangına yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Yangın, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi’ndeki Dumansız Sanayi Bölgesi’nde çıktı. Elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından çevreye yayılan kıvılcımlar, otluk alanda yangına neden oldu. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına müdahale ederken, TREDAŞ ekipleri de fabrikaların elektrik hatlarını tedbir amaçlı kapattı. Yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun çalışmasıyla yakındaki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Mahalle sakinlerinden Hicabi Çelik, yangının trafo patlaması sonucu çıktığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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