Özel ve Kılıçdaroğlu, nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlham Özcan Aygun’un oğlu Kaan Aygun, hayatını Eda Yılmaz ile birleştirdi. Tekirdağ’da bir tesiste yapılan nikah törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı. Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı CHP’li Volkan Nallar’ın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Özel, Kılıçdaroğlu ve Karayalçın yaptı. Özel, nikahta yaptığı konuşmada, çifti kutlayarak, mutluluklar diledi.