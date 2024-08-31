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        Özel ve Kılıçdaroğlu, nikah şahitliği yaptı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:26 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:30
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        Özel ve Kılıçdaroğlu, nikah şahitliği yaptı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

        CHP Tekirdağ Milletvekili İlham Özcan Aygun’un oğlu Kaan Aygun, hayatını Eda Yılmaz ile birleştirdi. Tekirdağ’da bir tesiste yapılan nikah törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı. Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı CHP’li Volkan Nallar’ın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Özel, Kılıçdaroğlu ve Karayalçın yaptı. Özel, nikahta yaptığı konuşmada, çifti kutlayarak, mutluluklar diledi.

        Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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