Tekirdağ Fest etkinliğinde drift gösterisi

Tekirdağ Motor Sporları Derneği, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında Tekirdağ Fest etkinliği düzenledi. Süleymanpaşa Belediyesi'nin desteklediği etkinliğe çok sayıda modifiye araç ve sahipleri katıldı. Ziyaretçiler, sergilenen modifiye araçları inceledi. Etkinlikte araçlarla yapılan drift gösterileri de ilgiyle izlendi.

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