Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaya öldü
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaya Ahmet İzgi (84), hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaya Ahmet İzgi (84), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, Süleymanpaşa sahil yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçen Ahmet İzgi'ye, M.A. yönetimindeki 34 BBG 407 plakalı kamyon çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kamyonun altında kalan İzgi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İzgi'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Polis, kamyon şoförü M.A.'yı gözaltına aldı. M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.
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