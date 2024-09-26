Sevgilisiyle birlikte, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu (3)
2ŞÜPHELİ TUTUKLANDITekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Şerafettin Sezer'i, uyurken cep telefonu şarj kablosuyla boğarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Zeynep Sezer ile sevgilisi Uğur Güzeller, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Şerafettin Sezer'i, uyurken cep telefonu şarj kablosuyla boğarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Zeynep Sezer ile sevgilisi Uğur Güzeller, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zeynep Sezer ile Uğur Güzeller, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde 'Kasten planlayarak, tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı. Zeynep Sezer'in ifadesinde, "Ben kocamı da sevmiyordum, bunu da sevmiyorum" dediği öğrenildi.
Zeynep Sezer ile sevgilisi Uğur Güzeller'in yasak aşk yaşadığı ve daha önce Şerafettin Sezer'i ilaç vererek öldürmek için plan yaptıkları ancak planlarını devreye sokamadıkları da öğrenildi.
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