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        Sevgilisiyle birlikte, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu (3)

        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDITekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Şerafettin Sezer'i, uyurken cep telefonu şarj kablosuyla boğarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Zeynep Sezer ile sevgilisi Uğur Güzeller, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:58 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:00
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        Sevgilisiyle birlikte, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu (3)
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        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Şerafettin Sezer'i, uyurken cep telefonu şarj kablosuyla boğarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Zeynep Sezer ile sevgilisi Uğur Güzeller, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zeynep Sezer ile Uğur Güzeller, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde 'Kasten planlayarak, tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı. Zeynep Sezer'in ifadesinde, "Ben kocamı da sevmiyordum, bunu da sevmiyorum" dediği öğrenildi.

        Zeynep Sezer ile sevgilisi Uğur Güzeller'in yasak aşk yaşadığı ve daha önce Şerafettin Sezer'i ilaç vererek öldürmek için plan yaptıkları ancak planlarını devreye sokamadıkları da öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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