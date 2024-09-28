Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan köpeğini kurtardı; o anlar kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde Çerkezköy ilçesi Gazimustafa Kemal Paşa Mahallesi Yeşilli Sokak'ta meydana geldi. Gürsu Erüstün'ün evden gezmeye çıkardığı köpeği, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bir ara yere düşen Erüstün, hemen toparlanıp, yine köpeğini korumaya çalıştı. Erüstün, sokak köpeğine zaman zaman tekme savurup, tokat atmaya çalıştı. Olayı gören bir motokurye, Erüstün'e yardım ederek köpeği uzaklaştırdı. Erüstün'ün köpeğini kurtardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'daGürsu Erüstün, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan köpeğini kurtarmak için büyük çaba sarfetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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