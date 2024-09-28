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        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan köpeğini kurtardı; o anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'daGürsu Erüstün, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan köpeğini kurtarmak için büyük çaba sarfetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:40
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        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan köpeğini kurtardı; o anlar kamerada
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        TEKİRDAĞ'daGürsu Erüstün, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan köpeğini kurtarmak için büyük çaba sarfetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Çerkezköy ilçesi Gazimustafa Kemal Paşa Mahallesi Yeşilli Sokak'ta meydana geldi. Gürsu Erüstün'ün evden gezmeye çıkardığı köpeği, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bir ara yere düşen Erüstün, hemen toparlanıp, yine köpeğini korumaya çalıştı. Erüstün, sokak köpeğine zaman zaman tekme savurup, tokat atmaya çalıştı. Olayı gören bir motokurye, Erüstün'e yardım ederek köpeği uzaklaştırdı. Erüstün'ün köpeğini kurtardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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