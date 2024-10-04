Mağaza çalışanı 1 kişiyi öldürdü, 1'i polis 4 kişiyi yaraladı

TEKİRDAĞ'da ev eşyası satan mağazada çalışan E.U. (33), birlikte çay içen platonik aşk beslediği F.Ö. ile Barkın Perçin'i tabancayla vurdu. Perçin yaşamını yitirirken, olayın ardından mağazaya dönen E.U., 2 iş arkadaşını daha yaraladı. E.U.’nun teslim olurken yere attığı tabancanın ateş almasıyla da 1 polis memuru ayağından vuruldu.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Ev eşyası satan bir mağazada çalışan E.U., iddiaya göre, aynı mağazada çalıştığı ve platonik aşk beslediği F.Ö.'yü iş yeri yakınlarındaki bir çay ocağı önünde arkadaşı Bakın Perçin ile otururken gördü. E.U., taburede oturup çay içen F.Ö. ile Barkın Perçin'in yanlarına giderek üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ateş etti. F.Ö. ile Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. E.U., elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurarak yaraladı. E.U., daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binerek kaçtı.