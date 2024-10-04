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        Mağaza çalışanı 1 kişiyi öldürdü, 1'i polis 4 kişiyi yaraladı

        TEKİRDAĞ'da ev eşyası satan mağazada çalışan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:23 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:25
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        Mağaza çalışanı 1 kişiyi öldürdü, 1'i polis 4 kişiyi yaraladı
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        TEKİRDAĞ'da ev eşyası satan mağazada çalışan E.U. (33), birlikte çay içen platonik aşk beslediği F.Ö. ile Barkın Perçin'i tabancayla vurdu. Perçin yaşamını yitirirken, olayın ardından mağazaya dönen E.U., 2 iş arkadaşını daha yaraladı. E.U.’nun teslim olurken yere attığı tabancanın ateş almasıyla da 1 polis memuru ayağından vuruldu.

        Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Ev eşyası satan bir mağazada çalışan E.U., iddiaya göre, aynı mağazada çalıştığı ve platonik aşk beslediği F.Ö.'yü iş yeri yakınlarındaki bir çay ocağı önünde arkadaşı Bakın Perçin ile otururken gördü. E.U., taburede oturup çay içen F.Ö. ile Barkın Perçin'in yanlarına giderek üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ateş etti. F.Ö. ile Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. E.U., elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurarak yaraladı. E.U., daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binerek kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Barkın Perçin'in başına isabet edenle kurşunla öldüğünü tespit etti. Yaralılar, F.Ö., N.Ç.K. ve S.D., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.Ö.'nün ameliyatı alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        POLİSİ DE YARALADI

        Polis ekipleri kaçan E.U.'yu yakalamak için kapsamlı operasyon başlattı. Ekipler, çevre yolunda E.U.'nun kullandığı aracı durdurup, üzerindeki tabancayı atmasını istedi. İddiaya göre, E.U.'nun, yere attığı tabancanın ateş alması sonucu polis memuru ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Durumu hafif olan polis memuru da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan E.U. ise emniyete götürüldü.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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