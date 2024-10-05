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        Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü liseli Murat öldü

        TEKİRDAĞ'ınMalkara ilçesinde bariyere çarpıp, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü liseli Murat Kayseri (17), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:42 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:45
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        Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü liseli Murat öldü
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        TEKİRDAĞ'ınMalkara ilçesinde bariyere çarpıp, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü liseli Murat Kayseri (17), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Malkara -Tekirdağ kara yolu üzerindeki Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Murat Kayseri'nin kullandığı 59 AHR 921 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyere çarpıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kayseri'nin öldüğü belirlendi. Kayseri'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Murat Kayseri'nin Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada staj yaptığı, iş yerinden motosikletiyle eve gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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