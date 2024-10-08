Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Sıla bebeğin cenazesi alındı (2)

        DEDESİNİNSOYADI İLE SELASI OKUNDUTekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin hastane morgundan alınan cenazesi, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ndeki dedesi Lütfü Güler'in evinin önüne götürülüp, helallik alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:59 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıla bebeğin cenazesi alındı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEDESİNİNSOYADI İLE SELASI OKUNDU

        Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin hastane morgundan alınan cenazesi, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ndeki dedesi Lütfü Güler'in evinin önüne götürülüp, helallik alındı. Helalliğin ardından Sıla'nın tabutu, cenaze namazının kılınacağı Yeni Cami'ye götürüldü. Camide okunan selada, Sıla'nın soyadı dedesinin soyadı olan Güler olarak okundu. Camide, teyzeler Aslı Tatar ile Elif Akyüz tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Teyzeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler teselli etmeye çalıştı. Cenazeye katılan kadınlar, 'Sıla bizim kızımız' yazılı dövizler taşıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin ce...
        Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin ce...
        Tekirdağ'da güneş paneli üreten firma ürünlerini 4 ülkeye ihraç ediyor
        Tekirdağ'da güneş paneli üreten firma ürünlerini 4 ülkeye ihraç ediyor
        Sıla bebeğin cenazesi alındı
        Sıla bebeğin cenazesi alındı
        Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi
        Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi
        Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek öldü (2)
        Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek öldü (2)
        18 yaşındaki Efecan, kavgada bıçaklanarak öldürüldü
        18 yaşındaki Efecan, kavgada bıçaklanarak öldürüldü