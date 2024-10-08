Sıla bebeğin cenazesi alındı (2)
DEDESİNİNSOYADI İLE SELASI OKUNDUTekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin hastane morgundan alınan cenazesi, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ndeki dedesi Lütfü Güler'in evinin önüne götürülüp, helallik alındı.
DEDESİNİNSOYADI İLE SELASI OKUNDU
Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin hastane morgundan alınan cenazesi, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ndeki dedesi Lütfü Güler'in evinin önüne götürülüp, helallik alındı. Helalliğin ardından Sıla'nın tabutu, cenaze namazının kılınacağı Yeni Cami'ye götürüldü. Camide okunan selada, Sıla'nın soyadı dedesinin soyadı olan Güler olarak okundu. Camide, teyzeler Aslı Tatar ile Elif Akyüz tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Teyzeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler teselli etmeye çalıştı. Cenazeye katılan kadınlar, 'Sıla bizim kızımız' yazılı dövizler taşıdı.
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