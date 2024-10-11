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        Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; 3 gözaltı

        TEKİRDAĞ'da8 farklı adrese düzenlenen baskınlarda sahte içki ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:50
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        Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; 3 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'da8 farklı adrese düzenlenen baskınlarda sahte içki ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde belirlediği 8 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 155 litre sahte içki, 20 aroma kiti, 4 litre etil alkol, 1 fermantasyon düzeneği, 1 şişe metil alkol, gümrük kaçağı içki, 129 parfüm, 103 saat ve 4 tıraş makinesi ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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