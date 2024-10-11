Kavşaktaki kazada evli çift ile kızlarından sonra 6 aylık torunları da öldü (3)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı otomobilde aynı aileden 1'i bebek 4 kişinin ölümüne neden olan Faruk Aksan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Aksan'ın ifadesinde, "Fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Saray ilçesine giderken kaza yaptım. Ana yolda olduğum için hızım olabilir, hatırlamıyorum. Frene bastım ancak duramadım" dediği öğrenildi.

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