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        Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 şüpheli, tutuklandı

        TEKİRDAĞ Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:50
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        Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 şüpheli, tutuklandı
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        TEKİRDAĞ Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Ö.G, Ö.O., B.B. ve B.D. adlı 4 şüphelinin sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edildi. Ekipler, şüphelilere yönelik Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanıp, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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