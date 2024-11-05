Husumetlisinin iş yerine tüfekle ateş açtığı anlar kamerada

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde O.S., husumetlisi olduğu V.T.’nin iş yerine av tüfeğiyle ateş açtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.S., tutuklandı.

Çorlu’da yaşayan O.S., Muhittin Mahallesi Bağiçi Sokak'ta spor salonu işletmecisi V.T. ile tartıştı. Karşılıklı küfürleşmelerin yaşandığı tartışmanın ardından taraflar ayrıldı. O.S., önceki gece V.T.'nin iş yerinin önüne gidip yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Açtığı ateşte iş yerinin camlarını kıran O.S., olay yerinden ayrıldı. V.T., sabah geldiğinde iş yerinin camlarının kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, incelediği iş yerinin güvenlik kamerasından, ateş açan kişinin O.S. olduğunu belirledi. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı O.S.'nin çeşitli suçlardan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. O.S.'nin av tüfeğiyle iş yerine ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.