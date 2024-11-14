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        Kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ'dasprey boyalarla kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:05
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        Kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 şüpheli tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'dasprey boyalarla kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı ve Cumhuriyet mahallelerindeki kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini sprey boyalarla yazan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, 17 yasa dışı bahis sitesinin isminin yazılı olduğu kalıp tahta ile 27 sprey boya ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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