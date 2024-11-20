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        Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu: 2 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:45
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        Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu: 2 tutuklama
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından belirlenen şüpheliler N.T. ve L.T.’nin ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 450 gram esrar, 20 gram kokain, hassas terazi, bir miktar esrar, ruhsatsız 4 tabanca, 1 av tüfeği, bin 600 dolu makaron, elektronik sigara likitleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.T. ve L.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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