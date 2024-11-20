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        7 yaşındaki İnci, 2'nci resim sergisini açtı

        TEKİRDAĞ'da ilkokul öğrencisi İnci Yılmaz (7), ikinci resim sergisini açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:05
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        7 yaşındaki İnci, 2'nci resim sergisini açtı
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        TEKİRDAĞ'da ilkokul öğrencisi İnci Yılmaz (7), ikinci resim sergisini açtı.

        Tekirdağ Hüseyin Pehlivan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi İnci Yılmaz, Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde 2'nci resim sergisini açtı. Serginin açılışına İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, davetliler, öğrenciler ile Yılmaz'ın annesi Esra, babası Kamil Yılmaz katıldı. Yılmaz'ın 25 portre ve doğa çizimlerinden oluşan 'Bir İnci'nin Serüveni' adlı sergisi katılanların ilgisini çekti.

        5 yaşından itibaren resim yapmaya başladığını söyleyen İnci Yılmaz, "Resim yapmayı çok seviyorum, öğretmenim yardım ediyor. Bu ikinci sergim, hep resim yapmaya devam edeceğim" dedi.

        İnci'nin resim öğretmeni Zeynep Cihan, "İnci ile ailesi vasıtası ile tanıştık, bir yıldır çalışmalarımız var. Farklı teknikler ile bir sürü çalışma yaptı. İnci, çok başarılı bir çocuk, onun için çok mutluyum. Bir önceki sergisi tam 7 ay önce olmuştu. Güzel çalışmalara imza atacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

        'RESİM YETENEĞİNİ 5 YAŞINDA KEŞFETTİK'

        Anne Esra Yılmaz, İnci'nin resme olan yeteneğini 5 yaşındayken keşfettiklerini belirterek, "İnci 5 yaşında ekrana bakarak resimler yapmaya başladı. Sonra öğretmeninden profesyonel destek alarak devam ettik. Şu an ikinci sergimiz, çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah o istediği sürece ailesi olarak biz ona destek olacağız. Daha güzel çalışmaları olacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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