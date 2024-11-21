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        Avladığı ördeği almak için girdiği baraj gölünde kayboldu

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tüfekle vurduğu ördeği almak için Karaidemir Baraj Gölü'ne giren Veli Ayaz (24), kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:10
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        Avladığı ördeği almak için girdiği baraj gölünde kayboldu
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        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tüfekle vurduğu ördeği almak için Karaidemir Baraj Gölü'ne giren Veli Ayaz (24), kayboldu. Ekipler, Ayaz'a bulmak için çalışma başlattı.

        Kırklareli'nin Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi'nde yaşayan Veli Ayaz ile arkadaşı Ali Yaşar Doyran (18), dün akşam saatlerinde avlanmak için Karaidemir Baraj Gölü kıyısına gitti. Barajın Kazyörük mevkisinde av sırasında Ayaz'ın vurduğu ördek suya düştü. Saat 02.00 sıralarında vurduğu ördeği almak için baraja giren Ayaz, suda kayboldu. Ayaz'a ulaşamayan arkadaşı Ali Yaşar Doyran, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin botlarla yaptığı aramada bir sonuç alınamadı.

        Sabah saatlerinde bölgeye Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden dalgıç polisler sevk edildi. Veli Ayaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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